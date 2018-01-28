مراهقان يقتلان طفلة بعد اغتصابها لتمثيل ما يشاهدونه من أفلام إباحية

القاهرة(صدى):

أقدم مراهقان مصريان على قتل طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات ، عقب اختطافها والتعدي عليها جنسياً ، على خلفية تنفيذ ماشاهداه بأحد الأفلام الإباحية .

ونشرت الصحف المحلية المصرية ، تفاصيل الواقعة ، حيث أكدت أن مراهق يٌدعى إسلام 14 عاماً ، وصديقه آدم 13 عاماً ، كانا يٌشاهدان أفلام إباحية ، واتفقا سوياً على تنفيذ ما يٌشاهدانه ، وأثناء ذلك تصادف مرور الطفلة ” فاطمة ” 6 سنوات، نجله عم الأول، أثناء ذهابها إلى مسجد قرية المنصورية لاستكمال حفظها للقرآن الكريم ، فأوهمها بتواجد والدتها بمنزله، واستدرجها إلى أعلى سطح العقار مستعينا بصديقه الذي كان في انتظاره.

وفور صعود الطفلة جردها المتهمان من ملابسها في الجزء الاسفل ولامسا أجزاء حساسة من جسدها واعتديا عليها جنسيا، وألبساها كيس بلاستيكي في رأسها لكتم صوتها غير عابئين بدموعها وتوسلاتها لهما، وما إن فرغا من هتك عرضها، حتى فكرا في الخلاص من الطفلة حتى لا يتم افتضاح امرهما.

وقاما بقتلها بالسكين ثم القاء جثتها على سطح عقار مجاور لعقارهما وعقب العثور على الجثة تمكنت الشرطة المصرية من ضبط المتهمان .