بالفيديو.. اصطدام سيارة بأحد صناديق ” ساهر ” بالليث

نايف السالم(صدى):

شهد طريق الساحل الدولي جدة – جازان، بالقرب من منطقة الغالة بالليث، ظهر اليوم الأحد، حادثًا مروريًا غريبًا، أحد أطرافه نظام ” ساهر ” .

وقالت مصادر إعلامية، إن سيارة من نوع كامري، كانت متجهة عبر طريق الساحل الدولي، جدة – جازان، شمالاً، انحرفت عن مسار الطريق ظهر اليوم الأحد، واصطدمت بأحد ” صناديق ساهر ” الموضوعة على جنبات الطريق بالقرب من قرية الغالة، التابعة لمحافظة الليث.

وأضافت المصادر: وقد تعرض الصندوق الذي وضع للحد من الحوادث المرورية، لتلفيات كبيرة من أثر الصدمة، فيما لم يصب قائد السيارة بسوء، مع تضرر السيارة في أجزاء منها جراء الحادث، والذي قد يكون إحدى مسبباته السرعة الزائدة.