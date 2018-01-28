خلفان: فليقطع ترامب المساعدات عن فلسطين بدلا من المن

أبو ظبي(صدى):

أعرب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان تميم ، عن استيائه من موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتهديداته المستمرة بقطع المساعدات عن الفلسطينيين في حال رفضوا التفاوض مع إسرائيل بشأن القدس .

وقال ” خلفان ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ترامب خلط التجارة بالسياسة خلط سقيم.. شراء المواقف الوطنية يا ترامب ليس كشراء العقارات أو السلع التجارية.. القدس ليست للبيع ” .

واستطرد نائب رئيس الشرطة في دبي عبر تغريدة أخرى قائلًا ” أرجو أن ترامب فعلا يقطع مساعداته عن الفلسطينيين حتى لا يمن عليهم ” .