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خلفان: فليقطع ترامب المساعدات عن فلسطين بدلا من المن

خلفان: فليقطع ترامب المساعدات عن فلسطين بدلا من المن
أبو ظبي(صدى):

أعرب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان تميم ، عن استيائه من موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتهديداته المستمرة بقطع المساعدات عن الفلسطينيين في حال رفضوا التفاوض مع إسرائيل بشأن القدس .

وقال ” خلفان ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ترامب خلط التجارة بالسياسة خلط سقيم.. شراء المواقف الوطنية يا ترامب ليس كشراء العقارات أو السلع التجارية.. القدس ليست للبيع ” .

واستطرد نائب رئيس الشرطة في دبي عبر تغريدة أخرى قائلًا ” أرجو أن ترامب فعلا يقطع مساعداته عن الفلسطينيين حتى لا يمن عليهم ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 871 ] نشر منذ 1 ساعة

صدق الشيطان وهو كذوب.

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