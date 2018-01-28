ناقد رياضي يطالب اتحاد الكرة بالكشف عن أسباب إبعاد الجابر عن العضوية

طلال الغامدي(صدى):

أعرب الناقد الرياضي بدر الصقري عن استيائه من استبعاد سامي الجابر من عضوية اتحاد الكرة ، مطالبًا اتحاد كرة القدم بضرورة كشف الأسباب الحقيقة لهذا القرار .

وقال ” الصقري ” خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج الإذاعية الرياضية ” الخطاب الإعلامي للاتحاد السعودي لكرة القدم أعادنا إلى المربع الأول ويجب توضيح سبب إبعاد سامي الجابر عن الاتحاد أيًا كان السبب .. ولماذا يُشكر ماجد عبدالله على ما قدم ولا يشكر سامي الجابر ” .

وأوضح الناقد الرياضي إن ” الجابر ” كان أسطورة رياضية رائعة يجب تقديرها قائلًا ” لا خير فينا كرياضيين إذا لم نقدر أهم أسطورتين في الرياضة السعودية وهما سامي الجابر وماجد عبدالله .. البيان مسيء لاتحاد الكرة وللجابر ” .

وتوقع ” الصقري ” أن يتواجد سامي الجابر في موقع متميز بنادي الهلال خلال الفترة المقبلة .