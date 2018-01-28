النقد العربي: يجب أن يكون القرض لسد احتياج ضروري فقط
قالت مؤسسة النقد العربي، اليوم الأحد، احرص على أن تكون آخر حلولك المالية هي طلب الحصول على قرض أو سُلف من الآخرين.
وأضافت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وفي هذه الحالة تأكد أن يكون ذلك القرض لسد احتياج ضروري لا يقبل التأجيل وليس تلبية رغبات تزول وتبقى خلفها أعباء الأقساط الشهرية.
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 769 ] نشر منذ 55 دقيقة
مانكبنا الا مؤسسة النقد كان اول الموظف يقدر ياخذ ثلاثين راتب يقدر يشتري ارض مبلغ يقدر يستثمره ولأن خفضوه صار مايقدر يستثمره صار ينصرف بدون فائده