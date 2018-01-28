النقد العربي: يجب أن يكون القرض لسد احتياج ضروري فقط

حمود العنزي (صدى):

قالت مؤسسة النقد العربي، اليوم الأحد، احرص على أن تكون آخر حلولك المالية هي طلب الحصول على قرض أو سُلف من الآخرين.

وأضافت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وفي هذه الحالة تأكد أن يكون ذلك القرض لسد احتياج ضروري لا يقبل التأجيل وليس تلبية رغبات تزول وتبقى خلفها أعباء الأقساط الشهرية.