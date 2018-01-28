177 شابا وفتاة يعلنون اقلاعهم عن التدخين في عيادة كفى

نايف السالم(صدى):

أعلن 177 شابا وفتاة اقلاعهم عن التدخين وذلك خلال زيارتهم معرض وعيادة جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة والمقامة ضمن فعاليات مهرجان أرض المعرفة والترفية التي نظمتها مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الوقائية .

وخلال زيارتة لعيادة كفى المتنقلة أثنى مدير مكافحة المخدرات بمنطقة مكة العميد محمد سعيد القرني على دور الجمعية التوعوي وعلاجها ل 177 شابا وفتاة وتحويل 11 لمركز الرعاية والتأهيل للتخلص من المخدرات منذ بداية الفعاليات ،مشيرا أن تحصين الأبناء من السموم وعلاجهم هو عمل وطني مشرف وعلى الجميع التكاتف لأجل حماية فلذات الأكباد من تجار الموت.

وفي السياق نفسه أوضح المتحدث الرسمي باسم كفى الأستاذ ابراهيم الحمدان أن أكثر من 2500 شخص من كلا الجنسين زاروا معرض وعيادة كفى منذ انطلاقة فعاليات المهرجان والذي يعد فرصة عظيمة لتوعية الأسر بمضار السموم وعلاج المدخنين شاكرا مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الوقائية على تنظيمها لهذه الفعاليات والتي تعود بالخير على أبناء الوطن وانقاذهم من مخاطر الادمان.

هذا وتستمر فعاليات مهرجان أرض المعرفة والترفية على مدى 45 يوما القادمة وتشمل فعاليات متنوعة لكافة الأعمار.