الجهات الأمنية تلاحق سماسرة الفحص الدوري بمكة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصار إعلامية عن أن عدة جهات أمنية بدأت ملاحقة السماسرة المتواجدين أمام بوابات مراكز الفحص الدوري، بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة، بتكثيف الجولات الميدانية لضبطهم.

وقالت المصادر: إن هؤلاء السماسرة معظمهم من الوافدين، واعتادوا الوقوف أمام بوابات مراكز الفحص الدوري، ويطلبون من زائري المراكز مبالغ مالية تتراوح من 400 إلى 600 ريال مقابل إجراء واجتياز الفحص بدون إجراءات الصيانة على المركبات، وطالب سموه مدير شرطة المنطقة بالقبض على المخالفين وتطبيق النظام بحقهم والإفادة عن النتائج.