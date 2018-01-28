” البيئة ” لم تسجل أية إصابة بإنفلونزا الطيور خلال الـ 24 ساعة

سعيد العجل(صدى):

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عن حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، حيث لم تسجل إي إصابة في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 4064عينة جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 118حالة إيجابية، وتم التخلص من 12269 طيراً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما أوضحت الوزارة أن عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلاغ واحد، فيما بلغت عدد الاستفسارات 20 استفساراً، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.