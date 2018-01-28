انطلاق ” مرسيدس A-Class ” الجيل القادم رسمياً فبراير المقبل

متابعات(صدى):

أصدرت دايملر أول صورة تشويقية لـ A-Class هاتشباك الجيل القادم، مع تأكيدها موعد وموقع إزالة الستار عنها رسمياً.

سيتم إطلاقها في 2 فبراير 2018 في هولندا بأمستردام، وكما نرى فهي ستحظى بشكل أكثر عدوانية عن السابق مع تصميم مستوحى من A سيدان الاختبارية وكذلك CLS الجديدة، حيث الواجهة الأمامية لـ A-Class تُهيمن عليها مصابيح أمامية مثلثة الشكل مدمج بها الإضاءة النهارية، كما أن هنالك شبك أمامي عريض وكذلك فتحات تهوية معاد تصميمها.

مرسيدس كشفت بالفعل عن مقصورة A-Class 2019، وهي ستكون عالية التقنية مع شاشة مزدوجة وفتحات تهوية على شكل توربين وكذلك مقود هو نفسه المتوفر S-Class.

هذا وبالنسبة لخيارات مولدات الطاقة، فسوف يتم تقديم 7 محركات بترول و4 ديزل ويتضمن ذلك 1.3 لتر تم تطويره بالتعاون مع نيسان، بالإضافة إلى نسختين إحداهما هجينة والأخرى كهربائية وكذلك موديلات AMG جديدة.