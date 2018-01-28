بالصور.. بدء الدراسة التأسيسية لقادة الوحدات الكشفية بمكة المكرمة

سعيد العجل(صدى):

افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، اليوم فعاليات الدراسة التأسيسية لقادة الوحدات الكشفية، التي تنظمها كشافة وزارة التعليم، وتستضيفها الادارة بمقر المركز الكشفي الدائم بالعزيزية بمشاركة 40 دارساً من مختلف إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة.

وأكد المدير العام للتعليم في كلمة ألقاها بهذه المناسبة على أهمية العمل الكشفي لخدمة المجتمع ، ومن أهمها خدمة الحجاج والمعتمرين، مشيراً الى أن هذه الدراسة سينعكس اثرها إيجابا على تنمية مهارات الدارسين المعرفية والعملية .

وأوضح قائد الدراسة زياد قدير، أن الدراسة التي تستمر حتى يوم الجمعة القادمة تهدف إلى تنمية مهارات المتدربين الحاصلين على شهادة اجتياز الدراسة الأولية للمساعدة في قيادة الوحدات الكشفية، حيث سيتلقون 33 ساعة تدريبية، تتضمن جانبين عملي ونظري، يتضمن الجانب النظري دور ومسئوليات مساعد قائد الوحدة الكشفية واحتياجاته، والتنظيمات الكشفية المحلية والعربية والعالمية، والمناهج الكشفية، وتشكيل الوحدة، والطريقة الكشفية، والاجتماعات، والتطوع في العمل الكشفي، كما يتضمن برنامج الدراسة العملي القيام برحلة خلوية تُطبق فيها مفردات الملاحة البرية، والعلامات السرية، ورسم الخرائط ، والتقديرات ،والاتجاهات، والرسائل المشفرة، وممارسة عملية لفنون الحبال وتطبيقات على تنفيذ نماذج الريادة .

