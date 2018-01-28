” العمل ” بعسير يواصل الحملة الترويجية الأولى لبرنامج العمل الحر

أبها(صدى):

يواصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، انطلاق الحملة الترويجية لمبادرة وثيقة العمل الحر ، بمتابعة من مدير عام فرع الوزارة حسين بن حمد المري، من خلال إقامة العديد من المعارض التعريفية في المراكز التجارية في المنطقة.

ويقدم القائمين على المعارض لأفراد المجتمع كافة، التعريف بالعمل الحر ومجالاته ودور الوزارة في دعمه من خلال هذه المبادرة، إلى جانب المزايا التي يحصل عليها المستفيد، وتوضيح آلية التسجيل من خلال موقع الوزارة، إضافة إلى إتاحة الفرصة للراغبين من الجمهور بإصدار وثيقة العمل للحصول عليها بعد التسجيل.

وتهدف وثيقة العمل الحر إلى تمكين أي شخص راغب في مزاولة أياً من الـ 78 مهنة التي حددتها الوزارة من استصدار هذه الوثيقة وذلك عبر موقع الوزارة المحدد، وتنظيم سوق العمل وتحويل بعض الأنشطة الاقتصادية من اقتصاد غير منظم إلى اقتصاد منظم، إلى جانب الاستفادة من برنامج دعم العمل الحر الذي سيمكنهم من الاشتراك اختيارياً بنظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن يقوم الصندوق بتحمل الاشتراكات التأمينية نيابة عنهم لمدة سنتين.