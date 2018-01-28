مصرع 55 من مليشيات الحوثي في تعز باليمن خلال 24 ساعة

فهمي محمد(صدى):

أكد مصدر في قيادة محور تعز باليمن، اليوم الأحد، مصرع 55 من مليشيات الحوثي، وإصابة العشرات، خلال 24 ساعة الماضية.

وأضاف المصدر، أن مقاتلات التحالف دمرت دبابتين، و 4 رشاشات، وسيارة محملة بالذخيرة ومخزن للأسلحة شمال وغرب مدينة تعز.

وتمكنت القوات الشرعية في اليمن من تضييق الخناق على ميلشيات الحوثي، في مديرية حيس على الساحل الغربي للبلاد، في وقت شنت طائرات التحالف العربي، عشرات الغارات على معاقل المتمردين قرب مدينة تعز.

وقد وصلت القوات الحكومية اليمنية إلى مشارف مدينة حيس، عقب هجوم مباغت شنته الجمعة على مواقع الميليشيات في مفرق الخوخة-حيس، كما طهرت عددا من القرى بين الخوخة وحيس.