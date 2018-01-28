ولي العهد يعزي رئيس الإمارات في وفاة والدته

حمود العنزي(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة والدته – رحمها الله -.

وقال سمو ولي العهد : تلقيت نبأ وفاة والدتكم سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان – رحمها الله -، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة كافة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.