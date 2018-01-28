خادم الحرمين يعزي رئيس الإمارات في وفاة والدته

عادل الحربي(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة والدته – رحمها الله -.

وقال الملك المفدى : علمنا بنبأ وفاة والدتكم سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان – رحمها الله -، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة كافة ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق بأحر التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون.