7 ملايين يتابعون خدمات الخطوط الجوية بالمملكة عبر مواقع التواصل

علي القحطاني(صدى):

تجاوز عدد متابعي الحسابات الرسمية للخطوط الجوية بالمملكة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة 7 ملايين متابع، حيث تعمل “ المملكة ” من خلال تواجدها في تلك المنصات إلى تعزيز التواصل مع الضيوف بشكل مباشر لخدمتهم أولاً، وللتعريف بالخدمات والمنتجات الجديدة وعروض السفر.

وتصدر حساب “ المملكة ” بموقع “ فيسبوك ” قائمة المنصات في عدد المتابعين بعدد يتجاوز 5,5 مليون متابع يليه “ تويتر ” بأكثر من 1,1 مليون متابع ثم تأتي مختلف المنصات مثل “ سناب شات ” و “ إنستجرام ” و ” تليجرام ” و “ يوتيوب ” وغيرها من المواقع.

ونتيجة للنمو الكبير في قاعدة متابعي حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد تبوأت العلامة التجارية لـ “ المملكة ” صدارة جميع الشركات في المملكة كأكثر الشركات متابعة في “فيسبوك”، والسادسة كأكثر علامة تجارية لشركة طيران متابعة في العالم.