سيدة تتهم سائق بعلاقة غير شرعية مع طفلتها.. والأخيرة: ” بنحب بعض “

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة المنيا المصرية واقعة مؤسفة، حيث أتهمت ربة منزل سائقا بإقامة علاقة عاطفية وغير شرعية مع طفلتها التي لم تتجاوز الـ 15 عامًا من عمرها، وأكد السائق والطفلة صحة وجود تلك العلاقة مؤكدين ” بنحب بعض ” .

حيث تلقت مديرية أمن محافظة المنيا بلاغ من ربة منزل تُقيم داخل إحدى القرى، اتهمت فيه سائق، ويقيم في مدينة المنيا، بإقامة علاقة غير شرعية مع نجلتها القاصر ” ن. م ” 15 عامًا.

وأكدت ” الطفلة ” ، في المحضر، وجود العلاقة غير الشرعية بينها والسائق، بسبب علاقة عاطفية بينهما برغبتها منذ فترة، ولم يُنكر السائق تلك الاتهامات واعترف بها، بسبب وجود علاقة عاطفية بينهما.

وقررت النيابة العامة، صرف الطفلة وحجز المتهم وطلب تحريات البحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها.