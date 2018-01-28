سيدة تتهم سائق بعلاقة غير شرعية مع طفلتها.. والأخيرة: ” بنحب بعض “
شهدت محافظة المنيا المصرية واقعة مؤسفة، حيث أتهمت ربة منزل سائقا بإقامة علاقة عاطفية وغير شرعية مع طفلتها التي لم تتجاوز الـ 15 عامًا من عمرها، وأكد السائق والطفلة صحة وجود تلك العلاقة مؤكدين ” بنحب بعض ” .
حيث تلقت مديرية أمن محافظة المنيا بلاغ من ربة منزل تُقيم داخل إحدى القرى، اتهمت فيه سائق، ويقيم في مدينة المنيا، بإقامة علاقة غير شرعية مع نجلتها القاصر ” ن. م ” 15 عامًا.
وأكدت ” الطفلة ” ، في المحضر، وجود العلاقة غير الشرعية بينها والسائق، بسبب علاقة عاطفية بينهما برغبتها منذ فترة، ولم يُنكر السائق تلك الاتهامات واعترف بها، بسبب وجود علاقة عاطفية بينهما.
وقررت النيابة العامة، صرف الطفلة وحجز المتهم وطلب تحريات البحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7705 ] نشر منذ 44 دقيقة
أجـــــل بتحبــوا بعــــــض ــ🤔. سَـــــوَد الله وجيــــهكم .😡😠.
همس~[ عدد التعليقات: 1030 ] نشر منذ 34 دقيقة
😳 بيحبو بعض ؛
الحل بسيط : مأذون وشاهدين وانتهت السالفه ~
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41925 ] نشر منذ 24 دقيقة
زوجوهم لبعض وانتهى الإشكال ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 14030 ] نشر منذ 4 دقائق
صحيح
مع بعض العقاب