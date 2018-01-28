مختار الرحبي: ما يحدث في عدن انقلاب على الشرعية ليس انفصال

فهمي محمد(صدى):

كشف الصحفي اليمني مختار الرحبي، اليوم الاحد، أن ما يحدث في عدن ليس انفصال، مؤكدًا أنها محاولة للانقلاب على الشرعية.

وقال ” الرحبي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ما يحدث في عدن هو انقلاب على الشرعية وليس انفصال كما يتم الترويج له من بعض وسائل الإعلام “.

وتابع : ” وهل إذ كان هناك فساد في الحكومة هل الحل هو خروج مليشيات خارج اطار الدولة لإسقاط الحكومة هذا لا يمكن أن يحدث “.

الجدير بالذكر أن الاشتباكات ارتفعت حدتها منذ صباح اليوم، مما أسفر عن سقوط ما يقارب 15 قتيل حتى الان، وإغلاق مطار عدن الدولي؛ للحفاظ على سلامة المسافرين.