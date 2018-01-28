خبراء يكشفون لك ” ما يفكر به الرجل عندما يتفقد صفحتك على الإنترنت “

نورة الشهري(صدى):

أوضح خبراء في العلاقات الاجتماعي، أن الرجال يحبون أن يتجسسوا على الصور الشخصية التي تضعها المرأة على موقعها ، وأن هذه الصور تجعلهم يصلون إلى العديد من الاستنتاجات حول شخصيتك من خلال صورك .

وهل تعلمين أن هذه الاستنتاجات تجعلهم يقررون كيف يتعاملون معك. هل يخطون خطوة باتجاه التعرف عليك؟ هل ستكون هذه الخطوة مدخلاً لعلاقة جادة بسبب الرصانة التي تميز موقعك، أم ستكون خطوة باتجاه قضاء وقت للتسلية مع فتاة يدل موقعها على أنها سهلة المنال؟

أحيانا تكون مواقع الفتيات مجالاً للمنافسة بين الشباب لمعرفة من منهم الأقدر على تقييم الفتاة من خلال موقعها أو مدى قدرته على الإيقاع بها. وإليك أهم ما يراقبه الشباب على صفحتك.

الكثير من صور السيلفي

إذا كان موقعك مليئاً بصور السيلفي فهذا يعني أن لديك الكثير من تقدير الذات لمظهرك. ويعني أيضاً أنك تعرفين كم تبدين لطيفة ولكن السؤال الذي يفكر فيه الشاب هو: هل هي متواضعة؟ هل هذا دليل على النرجسية أم أنها فقط تنشر الصور عندما تشعر بالملل؟ كما أن عدد المرات التي تنشرين فيها الصور له دلالته، يفكر الشاب: إذا كانت تنشر ثلاث أو أربع صور كل يوم فذلك علامة على أنها استعراضية تحب المجاملات وتحب جذب الانتباه.

ما الذي تقوله تعليقاتك؟

العبارات التي تضعينها يمكن أن تقول الكثير عن شخصيتك. في بعض الأحيان تستطيع الفتاة أن توضح بالضبط كيف تريد للآخرين أن يروا شخصيتها من خلال تعليقاتها. إذا كان هناك رجل مهتم فهو قد يلقي نظرة فاحصة على الصورة ثم يقارنها بالتعليق المرفق.

لقد أصبح هناك اتجاه واضح لتكون التعليقات اقتباساً لعبارة شهيرة من فيلم أو كتاب كتعليقات على الصور، فالاقتباسات الغامضة هي ما يحفز الخيال. إذا كانت معظم المشاركات غامضة ولا تحتوي على تفاصيل، فسيحاول الرجل معرفة ما إذا كان هناك شيء خفي وراء ذلك.

التعليقات المستفزة

يرى الشباب أن الفتاة التي تنشر الكثير من التعليقات المستفزة هي فتاة تمر بأزمة شخصية، مثل الانفصال عن شخص تحبه، أو مشاكل في أسرتها أو تصارع في علاقة صعبة. يرى الشباب في ذلك مؤشراً قوياً أنك تبحثين عن علاقة مع شخص جديد. كذكل، فإنَّ أي نوع من التعليقات التي تلمح إلى انتهاء علاقتك مع شخص آخر يبدو وكأنه دعوة إلى الرجال للاتصال بك.

الصور بملابس مكشوفة جداً

هذا أول ما يبحث عنه الشباب في صفحتك، صور بملابس البحر أو بثياب مكشوفة. الحقيقة أن الشباب لديهم فضول شديد للبحث في موقعك عن صور تظهر المزيد من جسمك مهما كانت قديمة. وإذا ما وجدوا مثل هذه الصور فسوف يبحثون عن رقم هاتفك للحصول على مزيد من الصور، وهم يبحثون عن أي نوع من الصور المثيرة وينظرون إليه نظرة فاحصة.

إذا كان الشاب مهتماً بلقائك، فهو يجعل مستوى الإغراء والعري في صورك مقياساً للحكم عليك، إذا كان مستوى الإغراء والعري كبيراً فسيرى الشاب أنك فتاة سهلة يمكن أن يتسلى معها، لكن من يبحث عن علاقة جادة سوف لا يهتم على الإطلاق.

الصور مع رجال آخرين

إذا كان هناك رجل معك في الصورة ، فسيكون لدى الشباب فضول لمعرفة ما هي علاقتك بهذا الشاب. في بعض الأحيان لا يستطيع الشاب أن يحزر من هو هذا الشاب لذلك يفترض انه ليس صديقها ويمضي قدماً كالعادة.

صور في المقاهي والمطاعم

الصور التي تنشرينها وأنت في مقهى أو مطعم تدل على أنك لا تشعرين بالخجل من حقيقة أنك تستمتعين بوقتك ويتيح للشباب أن يعرفوا أنك اجتماعية وتحبين الحفلات. وإذا نشرت صوراً لك في مطعم أو مقهى مع أصدقاء من الرجال فالشباب سيفترضون أنك لست من النوع الخجول أو المحافظ، بل من النوع الذي سيلبي الدعوة بسهولة.

الفتاة التي قليلاً ما تنشر شيئاً

إذا كنت من ذلك النوع الذي نادراً ما ينشر، فالشباب سيفترضون واحداً من أمرين، أو كليهما، إما أنك مرتبطة بعلاقة عاطفية أو مشغولة كل الوقت. إما إن لم يكن الأمر كذلك فهذا يعني أنك مترددة.

إذا كانت الفتاة مشغولة إلى حد لا يسمح لها بالكتابة على مواقع التواصل فهذا يعني أنها مشغولة إلى حد يجعلها لا تستجيب لدعوة أي شاب. في كلا الحالتين، لن يرغب الرجل في محاولة الاتصال بك، وإذا ما اتصل فهو يبحث عن علامات تظهر أنك ترغبين في تلبية دعوته.

كل رجل لديه تفسيره الخاص لما يظهر على صفحات الفتيات في وسائل التواصل. والرجال يحكمون عليك من موقعك اعتماداعلى تجربتهم مع وسائل التواصل عموما، لذا عليك الانتباه جيداً لما ينزل على موقعك. فالرجال يدققون في موقعك أكثر بكثير مما تعتقدين.