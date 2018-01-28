كلوب يوجه للاعبي ليفربول بعد الخروج من كأس إنجلترا

طلال الغامدي(صدى):

قام، مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب، بحث لاعبي فريقه على تخطي هزيمة الفريق أمام وست بروميتش ألبيون على ملعب أنفيلد، أمس السبت، في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات له، ” إنها ليست المرة الأولى التي أخسر فيها مباراة، وليست المرة الأولى التي تسير فيها الأمور على عكس رغبتي في تحقيق الفوز.. إنها هزيمة مستحقة بالنسبة لي وبالنسبة للاعبين ” ، مؤكدًا على سرعة العودة لتحقيق الانتصارات مرة أخرى.

وتابع كلوب، ” علينا التفكير فيما حدث والاستعداد لمواجهة هدرسفيلد تاون، التي يجب أن تكون بداية لمسيرة جديدة من الانتصارات ” .