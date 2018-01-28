وصفة طبيعية للتغلب على مرض ” الربو “

نورة الشهري(صدى):

يعد مرض ” الربو ” من أشهر الأمراض المزمنة، التي تُصيب المرء، وتسبب له ألم شديد وسعال ضيق في التنفس واضطرابات في النوم، وتتعدد أسباب الإصابة فقد يكون بسبب التدخين أو الالتهابات الفيروسية أو التهاب المرئ، وفي هذا السياق، يقدم موقع ” صدى ” وصفة تتكون من الأعشاب الصحية التي يمكن أن تساعد في التغلب على هذا المرض.

وتتكون هذه الوصفة من الزنجبيل والليمون والقرفة؛ نظرًا لاحتواء على نسبة كبية من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم؛ وما لهم من خصائص مذهلة لعلاج أمراض الجاز التنفسي.