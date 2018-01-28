وصفة طبيعية للتغلب على مرض ” الربو “
يعد مرض ” الربو ” من أشهر الأمراض المزمنة، التي تُصيب المرء، وتسبب له ألم شديد وسعال ضيق في التنفس واضطرابات في النوم، وتتعدد أسباب الإصابة فقد يكون بسبب التدخين أو الالتهابات الفيروسية أو التهاب المرئ، وفي هذا السياق، يقدم موقع ” صدى ” وصفة تتكون من الأعشاب الصحية التي يمكن أن تساعد في التغلب على هذا المرض.
وتتكون هذه الوصفة من الزنجبيل والليمون والقرفة؛ نظرًا لاحتواء على نسبة كبية من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم؛ وما لهم من خصائص مذهلة لعلاج أمراض الجاز التنفسي.
alfahd42[ عدد التعليقات: 14030 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعافي كل مريض
alfahd42[ عدد التعليقات: 14030 ] نشر منذ 1 ساعة
الوصفه طيبه واعتقد انها مجربه من الكبار
alfahd42[ عدد التعليقات: 14030 ] نشر منذ 1 ساعة
يمدحونها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41926 ] نشر منذ 26 دقيقة
زنجبيل وليمون وقرفه ,, شي جميل ,,
,, بس ماخبرتونا طريقة الإستخدام ومتى ,, في أي وقت ,,؟؟