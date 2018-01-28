  • الأحد 28

    يناير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. ” مودريتش ” : لا نخشى من مواجهة سان جيرمان

” مودريتش ” : لا نخشى من مواجهة سان جيرمان

” مودريتش ” : لا نخشى من مواجهة سان جيرمان
نواف السالم(صدى):

أوضح لاعب ريال مديريد لوكا مودريتش، أنهم لا يخشون من مواجهة باريس سان جيرمان، في إطار دوري أبطال أوروبا، قائلًا: ” في كرة القدم لا يوجد خوف “.

وفيما يتعلق بالهجوم على المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، رفض اللاعب التشكيك في زيدانى بعد ما حققه مع الفريق، مضيفًا: ” نحن جميعا نساند المدرب “.

وأكد على أن باريس سان جيرمان فريق كبير، إلا أن الريال هو الفريق الوحيد الذي فاز بدوري الأبطال مرتين متتاليتين؛ لذلك لا يوجد خوف.


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 14030 ] نشر منذ 1 ساعة

نشوفكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *