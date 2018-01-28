” مودريتش ” : لا نخشى من مواجهة سان جيرمان
أوضح لاعب ريال مديريد لوكا مودريتش، أنهم لا يخشون من مواجهة باريس سان جيرمان، في إطار دوري أبطال أوروبا، قائلًا: ” في كرة القدم لا يوجد خوف “.
وفيما يتعلق بالهجوم على المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، رفض اللاعب التشكيك في زيدانى بعد ما حققه مع الفريق، مضيفًا: ” نحن جميعا نساند المدرب “.
وأكد على أن باريس سان جيرمان فريق كبير، إلا أن الريال هو الفريق الوحيد الذي فاز بدوري الأبطال مرتين متتاليتين؛ لذلك لا يوجد خوف.
alfahd42[ عدد التعليقات: 14030 ] نشر منذ 1 ساعة
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