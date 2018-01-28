توابل تساعد علي إنقاص الوزن وحرق الدهون

لندن(صدى):

أكدت دراسات بريطانية حديثة أن للتوابل أثر فعال في إنقاص الوزن بغض النظر عن النظام الغذائي المُتبَع، بالإضافة إلى أنها تحتوي علي فوئد أخري.

لذلك نصح الأطباء من يعانون من زيادة الوزن، بضرورة إضافة التوابل إلى الأطعمة المتناولة وخاصةً الفلفل الأسود، وذلك بعدما أثبتت دراسات هندية عن أهميته الفائقة في إنقاص الوزن.

كما أن الفلفل الأسود يساعد على حرق الدهون المتراكمة في الجسم وتخفيض نسبة السكر في الدم، ويساهم في تقوية أنسجة العظام.