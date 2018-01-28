توابل تساعد علي إنقاص الوزن وحرق الدهون
أكدت دراسات بريطانية حديثة أن للتوابل أثر فعال في إنقاص الوزن بغض النظر عن النظام الغذائي المُتبَع، بالإضافة إلى أنها تحتوي علي فوئد أخري.
لذلك نصح الأطباء من يعانون من زيادة الوزن، بضرورة إضافة التوابل إلى الأطعمة المتناولة وخاصةً الفلفل الأسود، وذلك بعدما أثبتت دراسات هندية عن أهميته الفائقة في إنقاص الوزن.
كما أن الفلفل الأسود يساعد على حرق الدهون المتراكمة في الجسم وتخفيض نسبة السكر في الدم، ويساهم في تقوية أنسجة العظام.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6993 ] نشر منذ 1 ساعة
حلوه وتخلي الآكل له مذاق حلو لكن كثرتها تتعب خاصه للقولون😊
همس~[ عدد التعليقات: 1030 ] نشر منذ 38 دقيقة
اتوقع هالكلام مو صح 😬،
اكيد التوابل فيها فوايد صحيه للجسم ؛
بسسس بالنسبه للوزن مَ راح تنزله 😏,
لانه لما يكون الاكل متبل ولذيذ 😋😋,,
راح يظل الشخص يأكل ويأكل لين تنتفخ كرشه 😄😂~