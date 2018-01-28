تي شيرت ينقذ صاحبه من الموت

واشنطن(صدى):

أقدم زوجان أمريكيان على مساعدة ” روب ليبويتز ” أب لـ 5 أطفال من ولاية نيوجيرسي الأمريكية مصاب بمشاكل في الكلى ، وقال الأطباء إنه يحتاج إلى غسيل الكلى ثلاث مرات في الأسبوع؛ من أجل البقاء على قيد الحياة.

حيث قام الزوجان بتصويره اثناء وجوده في عالم ديزني يرتدي تي شيرت يٌعلن به عن احتياجه لكلى ، ما اسفر عن وصول حاجته لآلآف المتابعين ، والعثور على شاب تتطابق معه فصائل روب .

وقال روب في تصريحات إعلامية : “ أحب أن أذهب إلى عالم ديزني مع أطفالي، واعتقدت أنه أفضل مكان لمقابلة عدد أكبر من الناس، لذلك كتبت على تي شيرت مطبوع في الجزء الخلفي عبارة: “ في حاجة إلى كُلى O إيجابية.. اتصل على 917-597-2651 ” .

وعلى الفور سألة أحد الأزواج عما إذا كان بإمكانهما التقاط صورة له بالتي سيرت المطبوع، ونشرها على صفحتهما على فيسبوك، وفي غضون أيام تمت مشاركة الصورة أكثر من 90 ألف مرة ، ويتذكر روب تلقي أكثر من 300 من المكالمات الهاتفية، والرسائل في خلال سبعة أيام.

وفي نهاية المطاف تطابقت عينات روب مع ريتشارد سولي، الذي أخذ رحلة لمدة 18 ساعة من منزله في فورت واين أنديانا، إلى نيويورك لإجراء الاختبارات، حيث خضع الاثنان في الأسبوع الماضي لعمليتى استئصال وزرع الكلى بنجاح، وكلاهما يتعافى الآن في منزله.

وقال روب: “ كل ما أردته هو المزيد من الوقت لقضائه مع أطفالي، والآن يمكنني أن أعيش 20 أو 25 عاما معهم” ، وأضاف: “ لا أستطيع أن أضع شكري في كلمات، أشعر بالذهول إن ريتشارد سولي هو بطلي ”.