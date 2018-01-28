تخفيف حكم قضائي على أحد أبناء الرئيس المصري المعزول مرسي

القاهرة(صدى):

قامت محكمة جنح مستأنف الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، بتخفيف حكم على أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس المصري السابق، من الحبس ثلاثة أعوام إلى الحبس لمدة شهر، وذلك في قضية حيازة سلاح أبيض.

كما ألغت المحكمة أيضًا غرامة 500 جنيهًا، ولكن سيظل أسامة محبوسًا على ذمة قضية تنظيم اعتصام رابعة العدوية بشمال شرق القاهرة في 2013 قبل وبعد إعلان الجيش عزل والده نتيجة الاحتجاجات على حكمه.

ويذكر أنه، قامت الشرطة بإلقاء القبض على أسامة محمد مرسي، والذي كان يعمل محاميًا، في ديسمبر 2016 على ذمة قضية الاعتصام وحيازة سلاح أبيض.