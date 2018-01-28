” سيما نور ” تشارك في معرض القاهرة للكتاب.. وتؤكد تقدم المملكة في التعليم الإلكتروني

القاهرة(صدى):

شاركت شركة ” سيما نور ” المتخصصة في التعليم والتدريب الإلكتروني في جناح المملكة بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49، بالعديد من التقنيات الخاصة بالتعليم الإلكتروني وتطبيقاتها بجميع لغات العالم.

وتسعى الشركة من خلال مشاركتها في الفعاليات إلى إيجاد حلول إلكترونية متميزة يستفيد منها جميع أطراف العملية التعليمية من مؤسسات وكيانات تعليمية حكومية وأهلية.

وأكد أخصائي التسويق في الشركة إيهاب الورداني، أن الشركة تشارك في جناح المملكة لأول مرة، مشيدًا بالقائمين على الجناح وحسن التنظيم والتنسيق به، لافتًا إلى أن هذا التنظيم يجسد الروح الرائعة للمملكة وثقافتها.

كما أشار إلى أن الشركة بدأت بالفعل في دراسة تطبيق مشروع إلغاء الحقيبة المدرسية واستبدالها بأجهزة إلكترونية يحمل عليها كل مناهج الطالب، لافتًا إلى أن هناك مدارس في المملكة تعاقدت مع سيما نور لتطبيق تقنيات الشركة الإلكترونية لطلابها ولم تعد فيها حقيبة مدرسية بمفهومها التقليدية.

يُذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب افتتح دورته الـ49، أمس السبت، بمشاركة 27 دولة عربية وأجنبية، على أن يستمر حتى 10 فبراير 2018.