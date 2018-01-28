الاتصالات السعودية: إنترنت الأشياء سيخفض تكاليف الحوسبة السحابية إلى 80%

عادل الحربي(صدى):

أوضح الدكتور طارق عناية، رئيس وحدة الأعمال في شركة الاتصالات السعودية، أن الاتجاه نحو إنترنت الأشياء ليس بدافع البحث عن الفرص الاستثمارية فقط، وإنما لتعزيز تقديم خدمات أكثر جودة وفائدة.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر ” المؤتمر والمعرض السعودي الدولي الأول لإنترنت الأشياء ” ، أنه من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق بالمملكة إلى حوالي 30 مليار ريال سعودي بحلول 2030.

وأكد ” عناية ” ، أن الشركة مستمرة في خطتها نحو التحول الرقمي، كما أنها تؤدي باقتدار دور اللاعب الرئيسي في تقديم وتيسير الخدمات الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار إلى أن الاهتمام بالاستثمار في إنترنت الأشياء يتعلق بإمكانية زيادة الإنتاجية وتقليل الهدر في الموارد، وكذلك رفع كفاءة مخرجات الصحة والنقل والحركة المرورية.

كما لفت إلى أن

إنترنت الأشياء سياهم في خفض تكاليف الحوسبة السحابية بنسبة 80%، والأجهزة بنحو الثلث مقارنة بتكاليفها في السنوات الخمس الأخيرة.