بالفيديو.. رغم الجاذبية.. مركبة جيب تصعد قمة جرف جبلى
انتشر مقطع فيديو بين مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، تتحدى فيه مركبة جيب قانون الجاذبية، حيث يتضح به صعود المركبة لقمة جرف جبلى يتخذ شكلاً عمودياً.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة ” ميرور ” البريطانية، صعد تشاك كونفيرز ذو الخمس وثلاثون عاماً، بسيارته أعلى الجرف، فيما ظهرت الحجارة و الحطام تتساقط من تحت عجلاتها.
يذكر أن مشاهدة الفيديو قد تخطت 600 ألف مشاهدة، وذلك على حساب ” كونفيرز ” على موقع التواصل الاجتماعى ذاته.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6993 ] نشر منذ 28 دقيقة
مرعب😢وين الجاذبيه☺😁
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41924 ] نشر منذ 17 دقيقة
الجيب مصمم خصيصاً من اجل هذه المهمه ,,
.. اتمنى ان لاينخدع الغير بهذا ثم يقلدهم ,,