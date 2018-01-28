بالفيديو.. رغم الجاذبية.. مركبة جيب تصعد قمة جرف جبلى

لندن(صدى):

انتشر مقطع فيديو بين مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، تتحدى فيه مركبة جيب قانون الجاذبية، حيث يتضح به صعود المركبة لقمة جرف جبلى يتخذ شكلاً عمودياً.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة ” ميرور ” البريطانية، صعد تشاك كونفيرز ذو الخمس وثلاثون عاماً، بسيارته أعلى الجرف، فيما ظهرت الحجارة و الحطام تتساقط من تحت عجلاتها.

يذكر أن مشاهدة الفيديو قد تخطت 600 ألف مشاهدة، وذلك على حساب ” كونفيرز ” على موقع التواصل الاجتماعى ذاته.