تركيا تواصل انتهاكاتها بعفرين.. وتزعم السيطرة على جبل ” برصايا “

أنقرة(صدى):

يواصل الجيش التركي انتهاكات على الأراضي السورية، وسط إدانات عربيةودولية للعملية العسكرية على منطقة عفرين؛ التي تعتبر انتهاك لحق السيادة للدولة السورية.

وفي ظل استمرار الجيش التركي في ممارساته، زعمت القوات المسلحة التركية، اليوم الأحد، تمكنها من السيطرة على جبل برصايا، أحد الجبال الاستراتيجية في عفرين شمال سوريا.

وفي السياق ذاته نفت وحدات حماية الشعب الكردية، أنباء سيطرة الجيش التركي على الجبل، حيث قال المتحدث باسم الوحدات، نوري محمود، إن الجيش التركي لم يسيطر على جبل برصايا، مضيفًا: “لم ننسحب من جبل برصايا والمنطقة المحيطة به، وعمليات الكر والفر والقتال لا تزال مستمرة فيها”.