” الإحصاء ” تعلن عن الرقم القياسي لأسعار العقارات بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد، مؤشرها الربع سنوي للرقم القياسي العام، لأسعار العقارات بالمملكة، للربع الرابع لعام 2017م.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” اليوم، أن المؤشر يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل، عن الصفقات العقارية، ويعتبر أداة مهمة؛ لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.

وسجل المؤشر انخفاضاً بلغت نسبته 0.3%، مقارنةً بالربع السابق؛ وذلك لما شهدته القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر، بنسب انخفاض متفاوتة، وتبلغ هذه النسب ” القطاع السكني بنسبة 0.2 %، القطاع التجاري بنسبة 0.7%، القطاع الزراعي بنسبة 0.1% ” .

يُذكر أن إصدار الرقم القياسي لأسعار العقار للربع الرابع 2017 ، جاء بالتزامن مع عقد لقاء تعريفي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار حرص الهيئة على رفع الوعي الإحصائي لدى كافة عملاء الهيئة.