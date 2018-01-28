نصائح لمنع أحمر الشفاه من التغلغل في شقوق شفتيك

نورة الشهري(صدى):

كل النساء يرغبن بالاستمتاع بأحمر شفاه جميل، فهناك ظلال وألوان كثيرة للاختيار من بينها، ويمكن أن يكون هناك الكثير من التجديد عند تبديل مظهرك من يوم إلى يوم. ولكن هناك مشاكل في ذلك، قد تزعجك، وهي عندما يبدأ أحمر الشفاه بالدخول في شقوق الشفتين، مما يتسبب في تغيير مظهرك المتألق.

ولكن، ولحسن الحظ، هناك العديد من الطرق لتجنب هذه المشكلة، اتبعي النصائح والحيل التالية:

– قومي بعمل تقشير للشفاه قبل تطبيق أحمر الشفاه، باستخدام مستحضر تقشير للشفاه الذي سيساعد على الحفاظ على شفتيك رطبة ومنع جفاف الشقوق والتجاعيد فيها.

– استخدام قلم تحديد الشفاه: وهذا لن يبقي فقط على أحمر الشفاه لفترة أطول، ولكن سوف يعمل أيضاً على منع أحمر الشفاه من الغوص في الشقوق.

– استخدام أحمر شفاه تمهيدي للشفاه، والذي سيعمل على ملء أي شقوق قبل تطبيق أحمر الشفاه الذي ترغبين به بسلاسة.

– لا تضعي الكثير من أحمر الشفاه بعد وضع أحمر الشفاه. قومي باستخدام منديل ناعم لالتقاط أي كمية إضافية لمنعها من الانتقال إلى أماكن غير مرغوب فيها.