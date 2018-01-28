” ساما ” تمنع شركة ” أليانز السعودي الفرنسي ” من إصدار أو تجديد وثائق تأمين

عادل الحربي(صدى):

قرَّرت مؤسسة النقد العربي السعودي، منع شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني من إصدار او تجديد أي وثائق تأمين إلزامي للمركبات، اعتباراً من غداً الإثنين.

وأشارت المؤسسة، إلى أن القرار يأتي نتيجة لملاحظة المؤسسة لمخالفات جسيمة على الشركة في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات، أدت إلى الإخلال بعدالة التسعير وتنافسية السوق وإلى ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم.

وأكدت المؤسسة، أن المنع لن يرفع حتى حتى يثبُت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.

وأوضحت أنها سوف تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية الأخرى في حال عدم الالتزام.

ودعتالمؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ يتم تقديم شكوى فوراً إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع “ساما تهتم” على الإنترنت هنا أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.