بالصور .. ” الشيخ فرج العنزي ” يحتفل بزواج أبنائه ” إبراهيم وعثمان ” بالرياض

سعيد العجل(صدى):

احتفل الشيخ فرج بن هليل العنزي الموظف بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمناسبة زواج أبنائه ” إبراهيم وعثمان ” مساء يوم أمس الأول بقصر درة المخملية بشرق العاصمة الرياض .

حضر حفل الزواج عدد من الأعيان والمشايخ ولفيف من الأهل والأقارب وزملاء العريسين،حيث أقتضت القاعة بالحضور الذين توفدوا من داخل وخارج مدينة الرياض .

وصحيفة ” صدى ” تبارك للعريسين وتتمنى لهما مزيداً من التوفيق والسعادة .