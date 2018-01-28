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بالصور .. ” الشيخ فرج العنزي ” يحتفل بزواج أبنائه ” إبراهيم وعثمان ” بالرياض

بالصور .. ” الشيخ فرج العنزي ” يحتفل بزواج أبنائه ” إبراهيم وعثمان ” بالرياض
سعيد العجل(صدى):

احتفل الشيخ فرج بن هليل العنزي الموظف بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمناسبة زواج أبنائه ” إبراهيم وعثمان ” مساء يوم أمس الأول بقصر درة المخملية بشرق العاصمة الرياض .

حضر حفل الزواج عدد من الأعيان والمشايخ ولفيف من الأهل والأقارب وزملاء العريسين،حيث أقتضت القاعة بالحضور الذين توفدوا من داخل وخارج مدينة الرياض .

وصحيفة ” صدى ” تبارك للعريسين وتتمنى لهما مزيداً من التوفيق والسعادة .

 

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1470 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالتوفيق

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