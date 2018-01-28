بالصور .. ” الشيخ فرج العنزي ” يحتفل بزواج أبنائه ” إبراهيم وعثمان ” بالرياض
احتفل الشيخ فرج بن هليل العنزي الموظف بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمناسبة زواج أبنائه ” إبراهيم وعثمان ” مساء يوم أمس الأول بقصر درة المخملية بشرق العاصمة الرياض .
حضر حفل الزواج عدد من الأعيان والمشايخ ولفيف من الأهل والأقارب وزملاء العريسين،حيث أقتضت القاعة بالحضور الذين توفدوا من داخل وخارج مدينة الرياض .
وصحيفة ” صدى ” تبارك للعريسين وتتمنى لهما مزيداً من التوفيق والسعادة .
ابو خالد[ عدد التعليقات: 1470 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق