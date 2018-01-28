” البيئة ” تستعد لإطلاق برنامج ” سجل ” لخدمة المزارعين

سعيد العجل(صدى):

تستعد وزارة البيئة والمياه والزراعة لإطلاق برنامج ” سجل ” الذي يخدم المزارعين الذي لديه مزرعة أو أكثر تحتوي على جهاز ري محوري واحد وأكثر في مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل والجوف وتبوك.

وتهدف الوزارة من التسجيل في برنامج ” سجل ” الذي ستقوم الوزارة بالبدء فيه على مراحل تبدأ المرحلة الأولى يوم الاحد 2 /6 / 1439هـ وتستمر حتى 1/ 9 /1439هـ، لإصدار تراخيص زراعية للمزارع يحدد من خلاله النشاط والمساحة، والحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمزارعين، وتنفيذ بنود قرار مجلس الوزراء المتعلقة بإيقاف زراعة الاعلاف نباء على آلية التطبيق لتنظيم عملية التعويضات المالية، وترخيص زراعة القمح، تنظيم زراعة الاعلاف، والتحول لبدائل زراعة الاعلاف الخضراء.

وأوضحت الوزارة لأصحاب المزارع أن المستندات المطلوبة للتسجيل في البرنامج تشمل الحضور لأقرب مديرية للزراعة او الفرع التابع له مع احضار أصل الهوية الوطنية وأصل مستند الملكية واحداثيات المزرعة متضمنة 4 نقاط لزوايا المزرعة بالإضافة الى احداثية في وسط المزرعة ويمكن الحصول عليها عن طريق جهاز الهاتف الذي في حالة وجود الشبكة او عن طريق جهاز GPS أو عن طريق تحميل تطبيق سجل الذي سيتم إطلاقه من خلال الهواتف الذكية.

وأشارت الوزارة انها قامت بتدريب 108 من موظفيها في كافة فروع المناطق على البرنامج بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لخدمة المزارعين.

ودعت الوزارة المزارعين للمبادرة بالتسجيل في البرنامج لتلافي عدم الحصول على خدمات الطاقة (محروقات وكهرباء) والرخصة الزراعية لمزاولة النشاط والوقوع تحت طائلة العقوبة حسب الأنظمة.