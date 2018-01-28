المقطوعات الموسيقية لـ ” الخالدي ” تزين جناح المملكة في معرض القاهرة للكتاب

القاهرة(صدى):

شهد جناح المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49، حضور رائع لعازفة الكمان السعودية جهاد بنت عبدالإله الخالدي بعدة مقطوعات موسيقية.

وقدمت ” الخالدي ” مقطوعاتها الموسيقية في الصالون الثقافي بجناح المملكة بحضور الملحق الثقافي لسفارة خادم الحرمين الشريفين الدكتور خالد بن عبدالله النامي وعدد من مسئولي الجهات المشاركة في وزارة الثقافة والإعلام ورواد الجناح.

وعبرت عن سعادتها البالغة للمشاركة في جناح المملكة بالمعرض، مؤكده أن هذه المشاركة تأتي تأكيدًا على حضور المرأة السعودية ومشاركتها في كافة الفعاليات والنواحي العملمية والثقافية والفنية المختلفة سواء داخل المملكة أو خارجها.

كما أكدت أن المراة السعودية ستقدم خلال السنوات القادمة العديد من الإبداعات المتكيزة في كافة المجالات لما تجده من دعم كبير من قبل القيادة التي تعطي للمراة دورها في الريادة والتميز.

وسردت ” المالكي ” قصة تعليمها الموسيقي في القاهرة، موضحه أنها تلقت تعليمها في المعهد العالي للموسيقى بالقاهرة منذ بداية المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية، لافته إلى أنها بدأت العزف بمقطوعات صغيرة وقصيرة حتى تدرجت لمستوى أعلى.

يُذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب افتتح دورته الـ49، أمس السبت، بمشاركة 27 دولة عربية وأجنبية، على أن يستمر حتى 10 فبراير 2018.