تعليم الليث يدعو المرشحات للتدريس للمراجعة خلال الأسبوع الجاري

عبدالرحمن المالكي(صدى):

دعت إدارة التعليم بمحافظة الليث المعلمات المرشحات للتدريس بها، إلى مراجعتها خلال الأسبوع الجاري، لإجراء المقابلات الشخصية واستكمال باقي إجراءات الترشيح.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم الليث محمد بن ختيم المالكي، بأنه يتوجب على المرشحات تسجيل مواعيد إجراء المقابلات ، على الموقع الإلكتروني لتسجيل المقابلات : http://gta.moe، مبينا بأن إدارة التعليم ممثلة في قسم شؤون المعلمين، قد حددت يومي الثلاثاء والأربعاء ١٣-١٤/ ٥/ ١٤٣٩هـ ، موعدا لإجراء المقابلات، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا، بمقر الشؤون التعليمية (بنات) رقم (٢) مقابل مكتب البريد السعودي .

وأكد ” المالكي ” ضرورة إحضار المرشحات عدد من المسوغات والمستندات والوثائق المطلوبة أثناء المراجعة وهي: ملفان علاقيان خضراء ، و (٣ )صور من الهوية الوطنية مع إحضار الأصل للمطابقة، و(٣)صور من وثيقة التخرج مع إحضار الأصل للمطابقة، بالإضافة إلى إحضار إخلاء طرف أو قرار فصل أو إنهاء خدمة لمن سبق لها العمل في القطاع الحكومي أو الخاص.