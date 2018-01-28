بالفيديو.. اشتباكات في مدخل كريتر ومحاولات لاقتحام القصر الرئاسي بعدن

فهمي محمد(صدى):

أكدت مصادر يمنية، على حدوث اشتباكات عنيف بين القوات الشرعية ومليشيا المجلس الانتقالي، في شارع أروئ على مدخل مديرية كريتر، في محاولة لاقتحام القصر الرئاسي.

وأشارت المصادر، إلى أن مليشيا المجلس الانتقالي، تستخدم الأربيجي، والسلاح الثقيل والمتوسط، بينمتا ترد قوات لحماية الرئاسية بالدوشكا والمعدلات.

كما أشارت المصادر إلى أن المليشيا قصفت القضاء العالي والأمانة العامة لمجلس الوزراء، في محاولة لهدم مؤسسات الدولة.