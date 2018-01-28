لليوم الثاني على التوالي.. ” الأكلات الشعبية ” للمملكة تشهد توافد رواد القاهرة للكتاب

نايف السالم(صدى):

قدمت أماني عبدالله إحدى المشاركات في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49، أشهر الأكلات الشعبية للمملكة ذات الذوق العالي والأصالة التاريخية؛ ما لاقى إقبال واستحسان كبير من رواد المعرض.

وجذبت أماني رواد المعرض خلال أول وثاني يوم من فعالياته على التوالي، بأكة ” الكليجا ” التي تشتهر بها منطقة القصيم، والمصايب والقرصان والجريش، بالإضافة إلى حلويات العصر القديم كالبسكويت والمصاصة وحلاوة البقر.

وأكدت أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها بتلك الأكلات الشعبية، التي تعتبر من خيرات الأرض الطبيعية وموروثات شعبية تميزها عن غيرها.

كما أشادت بدور الملحقية الثقافية بالقاهرة في إبراز تلك الأكلات، في ظل الدور الكبير الذي تقدمه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمرأة ودورها التاريخي في بناء الحضارة.

يُذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب افتتح دورته الـ49، أمس السبت، بمشاركة 27 دولة عربية وأجنبية، على أن يستمر حتى 10 فبراير 2018.