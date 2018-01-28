مليشيا المجلس الانتقالي تقصف القضاء الأعلى

فهمي محمد(صدى):

أكدت مصادر يمنية، أن مليشيا الحزام الأمني والمجلس الانتقالي، قصفت مبنى القضاء الأعلى والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بسلاح الثقيل، محاولة تدمير مؤسسات الدولة، بالعاصمة المؤقتة عدن.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن قوات الحماية الرئاسية تسيطر على عربات ” أطقم ” التابعة لمليشيا الحزام الأمني، متوعدة بملاحقة الخارجين عن القانون والدستور في عدن.

وتستمر الاشتباكات بين القوات الشرعية ومليشيا المجلس الانتقالي في عدن، منذ صباح اليوم وحتى الآن، ما أدى إلى مقتل 15 شخصاً.