النسر العملاق يضع أول بيضة له منذ 20 عاما ليكتشفوا أنه أنثي

لندن(صدى):

سيطرت حالة من الدهشة علي جميع العاملين بمحمية طبيعية للحياة البرية في بريطانيا، وذلك عندما وضع نسر ” جريفون ” العملاق بيضة، مع العلم أنهم كانوا يعتقدون أنه ذكر على مدى 20 عامًا.

وتبحث المحمية الآن عن ” زوج ” لأنثى الطائر الذي يعدّ أكبر نسر في أسرة الطيور الجارحة في العالم القديم.

كما صرح المتحدث باسم المحمية، بأنهم كانوا يمتلكون أوراقًا تثبت أن النسر ” هارولد ” ذكر، مشيرًا إلى أنّ الذكور والإناث متشابهين تمامًا لذا فإنَّ إجراء تحليل الحمض النووي ” دي إن إيه ” هو الوسيلة الأنجح التي تبيّن الفرق خاصةً في النسور.

والجدير بالذكر أن هذه المحمية تضم أكثر من 100 من الطيور الجارحة وأيضًا الثدييات بما فيها الفهود والجمال، بالإضافة إلي السرقاط وهو كائن من فصيلة اللواحم.