العثور على جثة فتاة أردنية داخل حقيبتين

واشنطن(صدى):

عثرت شرطة بورتلاند على جثة فتاة أمريكية تٌدعى ” سارة زغلول ” أردنية الأصل وأم لطفل ذو 5 سنوات ،مقطوعة الرأس والأعضاء ” مكوّمة ” في حقيبتين داخل صندوق سيارة BMW سوداء، مركونة وسط بورتلاند، كبرى مدن ولاية ” أوريغون ” الأميركية ، مكان إقامة القتيلة .

وكانت الشرطة تلقت اتصال من أحدهم وأبلغ عن جريمة ووجود حقيبتين في صندوق السيارة ، فوصلت دوريات وأحاطت بالحي، وعثرت في الحقيبتين على جثتها المقطّعة .

وأكدت وسائل إعلام أمريكية ، أن الشرطة علمت بوجود مشتبه به فر إلى مكان قريب، فتعقبوه في الليلة نفسها ، وحاول قطع شريان معصمه بسكين، كما وحنجرته، قبل أن ينقضّوا ويمنعوه من تحقيق نواياه الانتحارية ، ثم اقتادوه تمهيداً لمثوله أمام قاضٍ في إحدى المحاكم ، حيث لم يُدل المتهم بأي أقوال ، ومازال سبب الجريمة مخفياً .