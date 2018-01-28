بالفيديو.. شباب يرقصون ” الدبكة ” الفلسطينية بالأمم المتحدة

نيويورك(صدى):

أظهرت أحد مقاطع الفيديو المتداولة، مشاركة مجموعة من الشباب والفتيات وهما يؤدون رقصة ” الدبكة ” الفلسطينية، بالأمم المتحدة بنيويورك، حيث تفاعل معهم مندوبو بعض الدول والتقطوا لهم صور تذكارية، كذلك سجلوا بعض مقاطع الفيديو.

فمن الجدير بالذكر، أن قواعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، تسمح لكل وفد بقدر معين من الدقائق، يلقي فيها كلمة أو يقوم بأي عمل دون أن يقاطعه أحد.

والدبكة هي رقصة شرقية جماعية معروفة في فلسطين، لبنان، سوريا، الأردن، تركيا، والعراق وكذلك شمال السعودي.