الأحوال المدنية تبدأ تقديم خدماتها لمنسوبي مستشفى الملك فهد بتبوك اليوم

عادل الحربي (صدى):

صرَّح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية، محمد الجاسر، بأن الأحوال المدنية بدأت في تقديم خدماتها لمنسوبي مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، اليوم الأحد، عبر العربة المتنقلة.

وأوضح ” الجاسر ” ، أن الخدمات ستستمر إلى يوم الخميس، مضيفاً أنه أن الخدمة ستقدم للرجال حتى الثلاثاء، بينما للنساب فستكون يومي الأربعاء والخميس.

وقال إن تطبيث مفهوم الحكومة المتنقلة من خلال زيارات الوحدات المتنقلة لسائر مناطق المملكة، هو أحد أهم أهداف العمل في القطاع.

وأكد على حرص الأحوال المدنية على وجود الوحدات المتنقلة أيضاً في مختلف المحافظات والقرى التي لا توجد بها مكاتب للأحوال المدنية.