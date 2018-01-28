بن راشد وبن زايد يؤديان صلاة الجنازة على والدة رئيس الإمارات

أبو ظبي(صدى):

نعى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والدته المغفور لها بإذن الله الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، التي وافتها المنية صباح هذا اليوم، كما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة، الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم.

وقام نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالإضافة إلى كبار المسؤولين بالإمارات وجمع غفير من المواطنين، بأداء صلاة الجنازة ظهر اليوم على جثمان المغفور لها والدة رئيس الإمارات.