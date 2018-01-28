مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

علي القحطاني (صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 16.74 نقطة ليقفل عند مستوى 7538.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 181 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 85 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المملكة, ودار الأركان, والحكير، والدرع العربي, وعسير الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي, والمواساة, وسابك, والإنماء طوكيو مارين, والتصنيع, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 1.65% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, وكيان السعودية, والإنماء, وسابك, وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, وسابك, والإنماء، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 38.91 نقطة ليقفل عند مستوى 3058.61 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 148 ألف سهم تقاسمتها 212 صفقة.