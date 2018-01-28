قصف تركي يلحق أضرارا بمعبد أثري في عفرين

أنقرة(صدى):

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن أن قصفًا تركيًا على منطقة عفرين الخاضعة للأكراد في سوريا، ألحق أضرارًا بالغة بمعبد عين دارة الأثري بالمنطقة.

وأصدرت المديرية العامة للآثار والمتاحف التابعة لوزارة الثقافة السورية بيانًا أدانت فيه عدوان النظام التركي على المباني الأثرية والتاريخية بسوريا، قائلةً إنه أدى ” إلى تدمير معبد عين دارة “ .

ودعت ” الآثار ” المنظمات الدولية المعنية وكل مهتم بالتراث العالمي إلى إدانة هذا العدوان والضغط على النظام التركي لمنع استهداف المواقع الأثرية والحضارية.

وجدير بالذكر، أنه يرجع تاريخ معبد عين دارة إلى العصر الحديدي ويضم بقايا منحوتات ضخمة من حجر البازلت ونقوش على الجدران.