ممثلة اليونسيف في اليمن تعرب عن قلقها من تأزم الوضع بعدن

فهمي محمد(صدى):

أعربت ممثلة منظمة اليونسيف في اليمن، مريتكسل ريلانو، عن قلقها من تأزم الوضع بين القوات الشرعية ومليشيا المجلس الانتقالي، في العاصمة المؤقتة عدن.

كما أبدت، أملها في حماية الأطفال والنساء من العنف في محافظات عدن وتعز وصعدة والحديدة، وجميع أنحاء اليمن.