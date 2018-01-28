اندلاع حريق في منزل مذيع بـ ” الجزيرة “

طلال الضوي(صدى):

اندلع حريق بمنزل جمال ريان، المذيع بقناة الجزيرة، في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك نتيجة تماس كهربائي.

وقال ” ريان ” ، في تغريدة له عبر حسابه الخاص على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، أن ” الحريق أتى على نصف بيته، لكن أحدًا من عائلته لم يصب بأذى. ” ، مشيرًا إلى أنّه انتقل إلى بيت غير مُجهَّز بالإنترنت.

وناشد بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” ريان ” إلى أخذ العظة من هذا الحادث ومراجعة مواقفه الداعمة للجماعات الإرهابية في المنطقة، وفي مقدمتها ” الإخوان المسلمين ” التي سبق وروَّج لها عبر مواقع التواصل.