اندلاع حريق في منزل مذيع بـ ” الجزيرة “
اندلع حريق بمنزل جمال ريان، المذيع بقناة الجزيرة، في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك نتيجة تماس كهربائي.
وقال ” ريان ” ، في تغريدة له عبر حسابه الخاص على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، أن ” الحريق أتى على نصف بيته، لكن أحدًا من عائلته لم يصب بأذى. ” ، مشيرًا إلى أنّه انتقل إلى بيت غير مُجهَّز بالإنترنت.
وناشد بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” ريان ” إلى أخذ العظة من هذا الحادث ومراجعة مواقفه الداعمة للجماعات الإرهابية في المنطقة، وفي مقدمتها ” الإخوان المسلمين ” التي سبق وروَّج لها عبر مواقع التواصل.
رااايق[ عدد التعليقات: 3549 ] نشر منذ 28 دقيقة
سيد عزمي بعد أحتراق ما يقارب نصف البيت هل الحريق بفعل فاعل أم هو نتيجة ماس كهربائي*
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وماذا عن الإنتر ميلان * ههههههه عفواً عن الإنترنت هل سنمكث من غير انترنت أم ماذا **
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وهل سيكون سريع أم كالمعتاد * بعد الفاصل سنستكمل حديثنا فأبوا معنا * ههههههههههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 14031 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يكفينا وياكم شر الحريق