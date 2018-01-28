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اندلاع حريق في منزل مذيع بـ ” الجزيرة “

اندلاع حريق في منزل مذيع بـ ” الجزيرة “
طلال الضوي(صدى):

اندلع حريق بمنزل جمال ريان، المذيع بقناة الجزيرة، في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك نتيجة تماس كهربائي.

وقال ” ريان ” ، في تغريدة له عبر حسابه الخاص على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، أن ” الحريق أتى على نصف بيته، لكن أحدًا من عائلته لم يصب بأذى. ” ، مشيرًا إلى أنّه انتقل إلى بيت غير مُجهَّز بالإنترنت.

وناشد بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” ريان ” إلى أخذ العظة من هذا الحادث ومراجعة مواقفه الداعمة للجماعات الإرهابية في المنطقة، وفي مقدمتها ” الإخوان المسلمين ” التي سبق وروَّج لها عبر مواقع التواصل.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3549 ] نشر منذ 28 دقيقة

سيد عزمي بعد أحتراق ما يقارب نصف البيت هل الحريق بفعل فاعل أم هو نتيجة ماس كهربائي*
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وماذا عن الإنتر ميلان * ههههههه عفواً عن الإنترنت هل سنمكث من غير انترنت أم ماذا **
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وهل سيكون سريع أم كالمعتاد * بعد الفاصل سنستكمل حديثنا فأبوا معنا * ههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 14031 ] نشر منذ 7 دقائق

الله يكفينا وياكم شر الحريق

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