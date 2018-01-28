4 أهداف و5 مهام لمركز التواصل حكومي

علي القحطاني (صدى):

يعد مركز التواصل الحكومي، أحد المراكز التي أسستها وزارة الثقافة والإعلام؛ لتنسيق جهود التواصل الاجتماعي، لتحقيق التعاون، وتوحيد الرسائل، وتناغم الأداء، وفعالية التواصل.

ويهدف المركز إلى تنسيق وتعزيز الأداء الإعلامي للأجهزة الحكومية، وكذلك إبراز التحولات التي تشهدها المملكة، وتوحيد الرسائل الإعلامية، ورفع مستوى الإنتاجية والأداء والاستجابة.

ويعني المركز بـ5 مهام، وهي استثمار أفضل الممارسات العالمية، وتمكين الإدارات الإعلامية، وعقد ملتقيات متخصصة، وإثراء المحتوى الإعلامي، وتطوير الخطط الإعلامية.