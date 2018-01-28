بالفيديو.. محاولة طفل لتقليد المشاهير تتسبب في إضاعته من والدته

نايف السالم(صدى):

أظهرت أحد الفيديوهات المتداولة مؤخرًا، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، طفل سعودي صغير وهو يتحدث أمام كاميرا الجوال في أحد الأماكن العامة، بما يشبه إلى حد كبير ما يقوم به نجوم السناب ومواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الفنان فايز المالكي، عبر صفحته الرسمية على ” تويتر ” ، مقطع الفيديو الخاص بالطفل، معلقًا : ” ما عاد فيه صغار بس ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظه ” .

كما أظهر المقطع أيضًا كيف أن انشغال الطفل في تصوير نفسه لهذا المقطع، كان سببًا في أن تاه عن أمّه لبعض اللحظات؛ وهو ما دفعه للبكاء حتى عثر عليها.

يُذكر أن هذا المقطع قد لاقى تفاعلًا كبيرًا من المغردين والمغردات، فيما أثار جدلًا بينهم حول تقييم ما قام به الطفل، فرأى بعضهم أنه فعل يستحق الإشادة فيما رأى آخرون أنَّ ذلك السلوك شكل خطرًا على الطفل.