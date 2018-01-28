” سلمان للإغاثة ” يوزع حقائب الدعم الغذائي الوقائي للأطفال والنساء في سوريا

نايف السالم(صدى):

قام مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بجولة في الغوطة الشرقية؛ لتقييم الحالات التي تعاني من سوء التغذية من الأطفال والأمهات.

وأقدم المركز على توزيع حقائب الدعم الغذائي الوقائي للحالات المصابة والمهددة؛ في إطار مواصلة تنفيذ مشروع الوقاية من سوء التغذية عند الأطفال والأمهات في الغوطة الشرقية.

يُذكر أن مشروع الوقاية من سوء التغذية المستمر حتى نهاية 2018 يدعم أكثر من 65 ألف من الأطفال والأمهات، ويأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثله في المركز إلى السوريين.